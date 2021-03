Kostenpflichtiger Inhalt: „Wheel of Vision“ in Düsseldorf : Das Riesenrad bleibt vorerst am Burgplatz stehen

Mit dem rot erleuchteten Riesenrad am Burgplatz macht Oscar Bruch auf die schwierige Situation der Schausteller aufmerksam. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Schausteller Oscar Bruch plant zunächst nicht den Abbau seines „Wheel of Vision“ in der Düsseldorfer Altstadt. Seit Monaten leuchtet das Riesenrad auf dem Burgplatz nachts in Rot.