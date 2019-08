Düsseldorfer Kult-Restaurant Confetti`s : Wo Promis und Politiker Pasta schlemmen

Carlo Benini (l.) und Domenico de Luca betreiben seit 30 Jahren das Confetti’s in Oberkassel. Bis 2021 müssen sie sich aber nach einem neuen Ort für ihr Lokal umschauen, da der jetzige Ort einem Neubau weichen soll. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Ob Boris Becker oder der Fußballer Ronaldo – sie halle haben schon im Confetti’s gegessen. Das Oberkasseler Kult-Restaurant feiert nun sein 30-jährigen Geburtstag. Es könnte einer der letzten sein, denn die Gastronomie muss ihr jetziges Gebäude bis Ende 2021 verlassen.

Von Birgit Wanninger

Es begann mit einer Wette. Die hatte Carlo Benini gewonnen, und so sollte er das Confetti’s an der Düsseldorfer Straße/ Ecke Kaiser-Wilhelm-Ring übernehmen. Das war vor 30 Jahren. Die Wette sei eine lange Geschichte, „aber ich mache es kurz: ich traf Domenico zufällig an einer Ampel und fragte, hast du Lust mitzumachen“. Domenico de Luca willigte ein und so übernahmen die beiden Männer am 15.­ ­Juli 1989 das Confetti’s direkt an der Kniebrücke.

Ein italienisches Restaurant, das zuvor zwei Leute geleitet hatten, die nichts mit Gastronomie zu tun hatten, wie die heutigen Chefs betonen. De Luca und Benini machten es besser.

Das Traditionslokal an der Ecke von Oberkassel war zuvor – die ältere Generation wird es noch wissen – unter dem Namen „Hutter & Schranz“ bekannt. Gleich beim Entree gab es damals einen großen Billardtisch, der mit dem Namen Confetti’s verschwand. Auch den Roten Teppich und die Bodyguards, die die Vorbesitzer eingeführt hatten, ließen die beiden Gastronomen entfernen. „Wir wollten kein Lokal für Yuppies sein, sondern für alle“, sagt der 74-jährige Benini, der vor 55 Jahren nach Düsseldorf kam und unter anderem im Parkhotel und den Walliser Stuben arbeitete, ehe er sich in der Altstadt selbstständig machte – zuletzt, also vor dem Confetti’s, mit dem Pulcinella an der Ratinger Straße. Domenico de Luca (67) hat die Gastronomie ebenfalls von der Pike auf gelernt und kam mit 20 Jahren nach Düsseldorf. Er arbeitete im damaligen Interconti, im Sams und war zuletzt Chef im Schmittmann in Niederkassel.

Während der Fußball WM 2006 schaute sogar der Brasilianer Ronaldo (l.) im Confetti’s vorbei. Foto: Privat

Auch wenn in den vergangenen 30 Jahren das Restaurant peu à peu renoviert wurde, der Stil hat sich nicht geändert. Benini und de Luca setzen auf Beständigkeit. So ist seit drei Jahrzehnten das italienische Restaurant ein fester Treffpunkt für Familien, aber auch für Prominente und Schickimicki-Leute. Ein gemütliches Ambiente, viele Bilder an den Wänden, manche Tische dicht aneinander, so dass man auch die Gespräche des Nachbarn mitbekommt, und stets gut gelaunte Kellner, von denen einige schon fast zum Inventar gehören.

Im Laufe der Jahre hat sich das Confetti’s vergrößert. Seit fünf Jahren gibt es den überdachten Wintergarten und auch eine kleine Außengastronomie. Gleich nebenan hat Beninis Tochter Caterina zur selben Zeit eine Gelateria eröffnet, wo die Business-Frau mit Master-Abschluss in Oxford schon morgens das Eis frisch zubereitet. Eigentlich gehört der Raum auch zum Restaurant, und das wird er wieder, wenn die Eissaison zu Ende ist.

250 Plätze inklusive Terrasse, da gibt es für Benini und de Luca sowie die 15 Mitarbeiter viel zu tun. Was die Küche betrifft, so bietet sie es ein umfangreiches Angebot mit italienischen Spezialitäten. Pizza sucht der Gast auf der Karte allerdings vergebens. Dafür gibt es jede Menge Pasta-Gerichte. „Die frischen Nudeln werden in Bologna produziert“, sagt Benini. Alle zwei Wochen liefert ein Kühlwagen aus seiner Heimatstadt die Ware frisch an.

Penne alla Vodka mit Speck und Conchiglia Real (mit Crevetten und Äpfeln) gehören derzeit zu den Favoriten der Gäste. Ob sich der Geschmack in den vergangenen 30 Jahren geändert hat?

Die Schnecken Confetti laufen immer noch wie früher. Es gibt Fisch- und Fleischgerichte wie das Scaloppina Milanese. Und die Involtini, die kleinen Kalbsrouladen mit unterschiedlichen Füllungen, sind sehr beliebt. Ministerpräsident Armin Laschet, der ein gern gesehener Gast im Confetti’s ist, bestellt sie meist mit Spinatfüllung. Überhaupt kommen zahlreiche Prominente an die Kniebrücke. Bei den Politikern sind es Christian Lindner, früher Wolfgang Clement oder Jürgen Rüttgers. Udo Jürgens war regelmäßig mit seiner Tochter Jenny dort. Jede Menge Fußballer haben italienisch gegessen von Stefan Effenberg bis Gerd Zewe. Der ehemalige Tennisspieler Eric Jelen kommt regelmäßig vorbei. „Früher auch mit Boris Becker“, sagt de Luca und erinnert sich, dass Becker gemeinsam mit Michael Stich im Confetti’s Autogramme gab.

Zur Fußball-WM 2006 in Deutschland kam der Brasilianer Ronaldo mit seiner ganzen Entourage ins Conffetti’s. „Da stand dann auch eine riesige Fan-Gemeinde vor der Türe“, erinnert sich Benini. Da mussten die beiden Chefs erst einmal eingreifen, bis Ronaldo in Ruhe seine Nudeln essen konnte. Weltstars wie Shirley Bassey und Gina Lollobrigida waren zu Gast.

De Luca und Benini können viele Geschichten erzählen. Beispielsweise die von dem Pärchen, das sich im Confetti’s kennengelernt hatte, dort seine Hochzeit feierte und sich ein oder zwei Tage später scheiden ließ.