ProWein in Düsseldorf Kylie Minogue in der Rosé-Weinwelt

Ein Messebesucher und Kylie-Fan nutzte die Gelegenheit und ließ sich von der 54-Jährigen eine Platte von 1988 unterzeichnen – in diesem Jahr hatte die Australierin ihren großen Durchbruch mit „I should be so lucky“ und „The Loco-Motion“. Dass sie nun ihre Zeit in Wein investieren könne, sei absoluter Luxus, sagte sie selbst beim „Meet and Greet“ in der Messe.