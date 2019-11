18. Dolphin´s Night mit großem Spendenerfolg : Promis spenden 165.900 Euro für die Therapie mit Tieren

Düsseldorf Rund 400 Gäste besuchten die Spendengala für Dolphin Aid im Hotel Intercontinental auf der Kö. Unter ihnen waren zahlreiche Promis aus der Musik-, Show- und Sportszene.

(sime) Ein Rekord beendete die 18. Auflage der Dolphin’s Night in Düsseldorf: Beim Losverkauf kamen 165.900 Euro zusammen, Geld, mit dem sich Prominente für die tiergestützte Intensiv-Therapie engagieren. „Ich bin dankbar, dass ich so tolle Freunde habe, die um die Welt fliegen, um heute Abend hier zu sein und das Vermächtnis meines Sohnes zu feiern“, sagte Dolphin-Aid-Gründerin Kirsten Kuhnert .

Nach Fehlalarm am Sonntagabend : In Neuss schweigen die Sirenen wieder

Moderatorin Birgit Lechtermann, die mit Andrea Spatzek gemeinsam über den roten Teppich schritt, erinnert sich gut an die Anfänge: „Ich habe den Verein vor 24 Jahren mitgegründet, und ich bin glücklich, dass wir so Kindern und Erwachsenen helfen konnten.“ Pop Art Künstler und Dolphin-Aid-Botschafter Dennis Klapschus und Horst Kordes stellten Kunstwerke für die Versteigerung am Abend zur Verfügung. Wempe Düsseldorf ließ die Gäste bei einem Schätzspiel die Anzahl von Glasdiamanten erraten und stiftete einen wertvollen Preis. „Kinder sind das Wichtigste in unserem Leben, und die Gala ist ein Event, das man definitiv unterstützen muss“, sagt Alex Jolig. Gemeinsam mit Frau Britt war er ins Interconti zu Gastgeberin Kirsten Kuhnert gekommen. „Wir waren mal Kolleginnen, wir haben uns viele Jahre nicht gesehen und unterstützen Dolphin Aid jetzt sehr gerne“, sagte Britt Jolig.