Gala der Herzen in Düsseldorf: Promis sammeln Spenden für herzkranke Kinder

Düsseldorf Der ehemalige Profifußballer Gerald Asamoah lädt im Januar zur Spendengala ein. Geholfen werden soll dabei herzkranken Kindern.

Gerald Asamoah hat sich als Fußballer einen Namen gemacht – und das trotz eines Herzfehlers. Nach seiner Profikarriere hat der 40-Jährige eine Stiftung für herzkranke Kinder gegründet – auch deshalb, weil er „anderen ein Vorbild sein will, Mut zu haben und nicht aufzugeben. So versuche ich, etwas von dem Glück zurückzugeben, das mir widerfahren ist und zeigen, dass es immer Sinn macht, an den eigenen Träumen festzuhalten und diese zu verwirklichen“, sagt er. Mit viel Herz findet nun am 26. Januar bereits zum dritten Mal in Folge eine „Gala der Herzen“ der Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder in der Seifenfabrik Dr. Thompson´s in den Schwanenhöfen statt. Im Rahmen eines Vier-Gänge-Menüs erwartet die Gäste ein Programm mit Showacts und prominenten Gesichtern. Der Erlös fließt zu 100 Prozent in die Hilfsprojekte für herzkranke Kinder und wird die lebensrettende Herz-Operation eines herzkranken Kindes finanzieren.