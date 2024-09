Großevent in Düsseldorf Promi-Auflauf beim „Final Fight“ von Raab und Halmich

Ausgestrahlt wird der Kampf bei RTL, der rote Teppich vor dem Kampf fühlte sich in etwa an wie ein RTL-Klassentreffen. Moderator Jan Köppen präsentierte sich in einem extravaganten, bunten Mantel – was Dragqueen Olivia Jones sehr missfiel. „Das zieht ganz schön viel Aufmerksamkeit auf sich, das gefällt mir gar nicht.“ Mit ihrem roten Glitzeroutfit, auffälligem Make-up und großer Perücke musste sie sich allerdings keine Gedanken machen, dass ihr jemand auf dem roten Teppich die Show stahl. „Es ist ein riesiges Event, ich bin so gespannt, wie Stefan Raab jetzt aussieht. Wir können uns auf eine tolle Show freuen“, sagte Jones vor dem Kampf. Auch Ilka Bessin freute sich auf den Abend: „Ich freue mich, dass Stefan Raab zurück ist, und würde mich noch mehr freuen, wenn er wieder Fernsehen macht.“