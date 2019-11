Sessionsauftakt in Düsseldorf : Ein neuer Marsch für die Venetia und Düsseldorf

Venetia Jula Falkenburg ist ein bisschen nervös, dafür lief der neue Präsident, Lothar Hörning, zur Höchstform auf. Und hatte ein ganz besonderes Geschenk für seine Garde.

(wber) Mit einem gelungenen Auftakt startete die Prinzengarde Blau-Weiss in die neue Session. Dabei erwies sich als Glücksfall, dass die Garde mit Lothar Hörning vor wenigen Tagen einen neuen Präsidenten an ihre Spitze gewählt hatte. Seine Feuertaufe bei der „Inobhutnahme“ der Bald-Venetia Jula Falkenburg im Rheingoldsaal bestand er glänzend: Als jecker Stimmungsmacher war er rhetorisch gut drauf und präsentierte gleich eine ganz neue Idee. Zum Finale brachte er mehrere Bands in den Saal, dirigierte von der Bühne aus einen schmissigen Marsch auf Düsseldorf: „Du bist die Stadt, der ich die Treue halte, weil du so schön bist, Düsseldorf“. Dieser Marsch, so kündigte es Hörning an, wird künftig bei allen Auftritten der Garde gespielt. Die rund 300 Gäste hatten den Text auf den Tischen liegen und sangen begeistert mit.