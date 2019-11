Neuer Pop-up-Store in Düsseldorf : Alex Jolig ist unter die Künstler gegangen

Neuer Pop-up-Store in Düsseldorf

Alex Jolig, Silke Lang, Andrea Uebachs und Britt Jolig (v.l.) bei der Eröffnungsparty von „Luxury – The Concept-Store“. Foto: Stephanie Kowalski

Düsseldorf Ein neuer Pop-up-Store in den schadow Arkaden will Kunst mit Mode und Schmuck kombinieren. Einer der ausstellenden Künstler ist der von Big Brother bekannte Alex Jolig.

Bekannt wurde Alex Jolig als Big-Brother-Kandidat und später auch als Unternehmer. Dabei hat der Wahl-Düsseldorfer noch eine andere Seite: Seit zwei Jahrzehnten betätigt er sich als Künstler. Bis jetzt war das doch eher ein Hobby. Das soll sich nun ändern. Jolig ist einer der Künstler, die in dem neuen Pop-up-Geschäft „Luxury – The Concept-Store“ in den Schadow Arkaden seine Werke zum Verkauf anbietet. Entsprechend ließen es sich der Künstler und seine Frau Britt nicht nehmen, persönlich bei der großen Eröffnungsparty vorbeizuschauen.