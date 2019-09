Auszeichnung : Plakette für Rolshoven

Ulrich Müller (v.l.), Wolfgang Rolshoven, Christoph Wintgen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf (wber) Große Ehre für Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven. Von den Bilker Schützen und der Kreissparkasse wurde er beim Krönungsball in Bilk mit der Jakob-Faasen-Plakette geehrt. Kreissparkassen-Chef Christoph Wintgen in seine Laudatio: „Sie haben sich an der Spitze der Jonges für zahlreiche Projekte eingesetzt, den Verein exzellent geführt und modernisiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken