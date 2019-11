Photo-Pop-up-Fair in Düsseldorf : Star-Fotografen zeigen ihre Aufnahmen

Photo-Pop-up-Fair in Düsseldorf

Düsseldorf Bei der sechsten Photo-Pop-up-Fair werden nicht nur zahlreiche Fotografien ausgestellt, sondern die Besucher haben auch die Chance, sich selbst ablichten zu lassen.

Noch steht nicht alles bei der sechsten Photo-Pop-up-Fair (9. bis 17. November) im Stilwerk (Grünstraße 15). Heute fliegt noch Diego Blanco aus Mallorca kommend ein, um seine Fotoserie „Floating Women“ zu präsentieren. Der gebürtige Argentinier ist der letzte der insgesamt 40 Fotokünstler, der seine Werke auf die dritte Etage des Stilwerks bringt und aufhängt. „Ich glaube, wir können allen Besuchern etwas Außergewöhnliches bieten“, erläutert der Initiator Wolfgang Sohn. So ist mit Bob Martin einer der weltweit besten Sportfotografen erstmals in Düsseldorf vertreten. Und auch Jens Koch, der gerade erst vom „Stern“ zu einem der zehn besten Fotographen Deutschlands gezählt wurde, ist dabei. Er zeigt Ablichtungen von Lena Meyer-Landrut, Udo Kier, Rammstein oder Robert de Niro. Auch Schauspieler Armin Rohde lichtete Prominente ab. So hat der Schauspieler mehrere Selbstporträts und Bilder von Joachim Krol und Mario Adorf ausgestellt.