Filmnächte unter Düsseldorfs Sternen : D.Live und UCI planen gemeinsam das Open-Air-Kino

Düsseldorf Bald geht es wieder los mit den Filmnächten unter den Sternen in Düsseldorf. Erste News gibt es: D.Live und Alltours erweitern ihr Team. Auch Filmkenner vom UCI sind jetzt mit dabei.

Das Alltours-Kino am Rhein will fortan mit dem UCI-Kino kooperieren. Mit im Boot sind auch Filmkenner der Stadttochter D.Live – dieses Team wird künftig die Auswahl des Kinoprogramms treffen.

Im Alltours-Kino-Projektteam laufen bereits die Vorbereitungen für die Saison 2022. Nähere Informationen zu Terminen und Programm werden in Kürze bekannt gegeben, wie es in einer Mitteilung heißt. In den Ruhestand verabschiedet sich Rosemarie Schatter. „Sie hat mit Herzblut und Leidenschaft viele Jahre das Kino komplett selbst verantwortet“, heißt es. Dafür kommen nun Gregor Freund und Sascha Winde von UCI dazu.