Ons Häzzblut : Düsseldorf feiert sich selbst

Düsseldorf Das Festival „Ons Häzzblut“ geht am Samstag in die dritte Runde. Im Mittelpunkt stehen viele lokale Musiker und ein großes Rudelsingen vor dem Rathaus.

Am Samstag (11 bis 22 Uhr) geht das Spektakel in die dritte Runde. Im Mittelpunkt des Festivals steht wie in den Vorjahren ein großes Musikprogramm auf dem Marktplatz. „Unsere Idee ist, alle musikalischen Facetten der Landeshauptstadt abzubilden“, berichtet Mitorganisator Oliver Mittelbach. So werden am Samstag unter anderem die Schlagersängerin Yasmin Marie, die Dance-Pop-Sängerin Natia Kashia sowie der Musiker enkelson. auf der Bühne stehen. Letzterer ist vor allem durch seinen Song „Düsseldorf (mein Blumentopf)“ bekannt, den er bei seinem Auftritt (gegen 17.10 Uhr) zusammen mit den Zuschauern in einer Art Rudelsingen präsentieren will.