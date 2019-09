Gastronomie in Düsseldorf : Neue RP-Magazine sind auf dem Markt

Gastronomie in Düsseldorf

Düsseldorf In der neuen Ausgabe des Magazins „Düsseldorf geht aus!“, das es im gut sortierten Buch- und Zeitschriftenhandel sowie online unter www.rp-shop.de/Magazine gibt, liegt der Themenschwerpunkt auf dem Aufstieg der italienischen Küche in Düsseldorf und der Menschen, die das Gefühl von La Dolce Vita vor die rheinische Haustür bringen.

Ein Marktplatz mit lauter leckeren Köstlichkeiten für Genießer war auf dem Metro-Gelände aufgebaut anlässlich der Premiere der von der Rheinischen Post veranstalteten Gastroreihe „Talk & Dine“ und der neuen Ausgaben von „Düsseldorf geht aus!“ und „Top Magazin Düsseldorf“. Mehrere Hundert Gäste, darunter Stadtdirektor Burkhard Hintzsche , Fotograf Wolfgang Sohn , Stefania Lettini (Feinkost Lettinis), Nils Gropp und Petra Schlieter-Gropp (Schlieter & Friends), Adnan Ecken (Schauinsland Reisen), Michail Golzarandi (Weinforce), Filmproduzent Tim Neiser , Silke Niehaus (Niehaus, Knüwer and Friends) und Hiltrud Seggewiß (Nordsee-Chefin) zählten zu den Gästen.

Auch Marc Romboy von Yomaro bummelte dann von Hütte zu Hütte, von Markstand zu Marktstand. Dort brutzelten und zelebrierten Düsseldorfs beste Köche feinste Speisen: So tischte Benjamin Kriegel, der Sternekoch im Restaurant Fritz’s Frau Franzi, 36 Stunden lang gegarten Schweinebauch auf, der den RP-Gästen dann ebenso gefiel wie das Ceviche vom Kingfish aus dem Setzkasten von Zurheide an der Berliner Allee in der City.