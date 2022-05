Superstars in NRW : MTV Europe Music Awards kommen nach Düsseldorf

Die Trophäe der MTV Europe Music Awards. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf hat am Dienstag Großes verkündet: Im Herbst kommen zahlreiche Superstars nach Düsseldorf. Die MTV Europe Music Awards finden in der Landeshauptstadt statt – und erst zum sechsten Mal überhaupt in Deutschland.

Der Musiksender MTV wird die Europe Music Awards (EMA) in diesem Jahr in Düsseldorf vergeben. Die Verleihung der EMA-Trophäen wird am 13. November aus dem PSD Bank Dome in Düsseldorf übertragen, gab Veranstalter D-live am Dienstag bekannt.

Die MTV Europe Music Awards werden seit 1994 jährlich verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Veranstaltung steht immer wieder in der Kritik, weil sie zwar „Europe Music Award“ heißt, aber doch sehr von US-Stars dominiert wird. Die meisten Künstler kommen von dort und in der Regel auch die Moderatoren.

Als Pendant zu den amerikanischen MTV Video Music Awards (VMA) moderierte der britische Popsänger Tom Jones 1994 zum ersten Mal die Preisverleihung vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Die Show geht jährlich in einer anderen Stadt über die Bühne - bislang fünfmal in Deutschland, zuletzt 2012 in Frankfurt, 2021 machte das Event Station in Budapest.

Preise gingen im vergangenen Jahr unter anderen an die Künstler Amir Ashour, Matthew Blaise, Sage Dolan-Sandrino und Erika Hilton. 2020 hatte es die Preisverleihung wegen der Corona-Pandemie nur im Online-Format gegeben.

Justin Bieber führt derzeit die Liste der Künstler mit den meisten EMA-Auszeichnungen an, 21 Stück. Danach folgen Eminem (16), One Direction und Lady Gaga (je zwölf) sowie Linkin Park und BTS mit jeweils zehn Trophäen.

Foto: AP/Vianney Le Caer 12 Bilder MTV Europe Music Awards 2018: Das sind die Gewinner

Die MTV Europe Music Awards werden weltweit über TV ausgestrahlt und im Netz gestreamt und können von mehr als einer Milliarde Menschen verfolgt werden.

Erst am Dienstagmorgen war bekannt geworden, dass Bruce Springsteen zu einem Konzert nach Düsseldorf kommt. Im Sommer 2023 wird einer seiner drei Auftritte in Deutschland in der Merkur Spiel-Arena über die Bühne gehen. >>>Mehr Infos dazu gibt es hier.

(bpa/csr)