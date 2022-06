Statt am Klavier im Ruderboot : Miya Becker siegte beim Rudern

Statt am Klavier im Ruderboot

Am Sonntag holte sich Miya Becker den unter Sportlern begehrter Titel in Köln. Foto: meinruderbild.de

Düsseldorf Mit dem Klavier und dem Cello ging es los, schließlich stammt Miya Becker aus einer passionierten Musikerfamilie. Doch dann kam das Rudern – und nun die Medaillen.

Miya Becker ist deutsche Rudermeisterin in der Kategorie U17 (unter 17 Jahren) im Einer und Zweier. In Köln erkämpfte sich die 16-Jährige vom Wassersportverein Düsseldorf die Titel auf der Regattastrecke Fühlinger See.