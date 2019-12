Design Offices : Modernes Co-Working auf sechs Etagen

Mit dem Projekt „Fürst & Friedrich“ am Fürstenwall eröffnet das Unternehmen Design Offices jetzt bereits seinen zweiten Standort in Düsseldorf.

Mit „Fürst & Friedrich“ hat das Unternehmen Design Offices am Fürstenwall ein neues Co-Working-Projekt eröffnet. Das Gebäude bietet mit seinen sechs Etagen und 5400 Quadratmetern Fläche flexibel nutzbare Büros und Meeting-Räume sowie eine Dachterrasse mit Blick über Düsseldorf.

„Die Idee ist im Jahr 2008 entstanden“ erklärt Michael Schmutzer, Gründer und Geschäftsführer von Design Offices. „Die ersten zwei Jahre waren wir als Berater und Dienstleister für flexible Arbeitswelten aktiv.“ Bereits im Jahr 2010 wurde dann der erste Prototyp in Nürnberg gebaut. „Im Jahr darauf kam in München unser Flagship-Office hinzu“, so Schmutzer. „Die 1600 Quadratmeter erschienen uns damals viel, heute sind es 6000 Quadratmeter.“

Info 43 Millionen Umsatz und 450 Mitarbeiter Umsatz Das Unternehmen Design Offices erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 42,8 Millionen Euro. Mitarbeiter Mittlerweile arbeiten rund 450 Beschäftigte für Design Offices. Standorte Das Unternehmen ist bereits an vielen Standorten in Deutschland vertreten, darunter auch in München, Nürnberg und Düsseldorf. Sieben neue Standorte wurden allein 2019 eröffnet.

Im Jahr 2013 eröffnete der erste Standort in Düsseldorf an der Elisabethstraße. „Das waren damals knapp 2000 Quadratmeter, mittlerweile sind es 5500.“

Zwischen 2014 und 2016 habe sich das Corporate Co-Working stark entwickelt, neue Technologien seien entstanden. „Durch die Automatisierung der Büroarbeit verändern sich die Arbeitsorganisation und die Zusammenarbeit“, so Schmutzer weiter. Mobile IT-Technologien ermöglichten immer mehr Arbeitnehmern ortsunabhängig zu arbeiten. „Aber auch wenn wir nicht mehr acht Stunden im Büro arbeiten, so brauchen wir auch in Zukunft noch Räume, in denen wir uns treffen können“, so Schmutzer. Die „echte Kommunikation“ von Mensch zu Mensch sei nach wie vor wichtig.

„Unser Geschäftsmodell basiert darauf, Räume zu bauen, in denen besser gearbeitet werden kann“, so der Unternehmer weiter. „Wenn heute ein kleines oder großes Unternehmen umzieht, müssen entweder alle in den Großraum oder in ein kleines Büro.“ Büros sollten jedoch nicht mehr dem Status entsprechend zugeteilt werden, sondern den Aufgaben. „Das heißt, dass beispielsweise die Buchhaltung, bei der die Mitarbeiter konzentriert arbeiten müssen, eher in eigenen Büros arbeiten.“ Für andere Tätigkeiten seien offene Büroräume sinnvoll. Außerdem sei es wichtig, den individuellen Bedürfnissen von Mitarbeitern nachzukommen und die zu fragen, ob sie lieber in einem eigenen oder in einem Großraumbüro arbeiten wollen.

„Wir bauen Lösungen, die der Aufgabe angepasst sind“, so Schmutzer. „Künftig werden Arbeitsplätze anders aussehen. Wir werden in Firmen, aber auch von unterwegs aus arbeiten, im Home Office sowie im öffentlichen Raum. Wir sorgen dafür, dass die Firmen das ihre Mitarbeitern zur Verfügung stellen.“

Design Offices hat sowohl Mittelständler als auch große Unternehmen als Kunden. „Wir bieten unsere Lösungen für Betriebe an, die schnell wachsen oder nicht in Räume investieren wollen oder können.“ Außerdem bietet das Unternehmen auch die Möglichkeit für Tagesbüros oder eine monatsweise Nutzung. „Und unsere sechste Etage ist eben nicht für den Vorstand reserviert, sondern alle Mitarbeiter können sie nutzen, einschließlich der Dachterrasse.“

Der Eingangsbereich von „Fürst & Friedrich“ am Fürstenwall. Foto: Fürst & Friedrich