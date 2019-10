Royaler Besuch in Düsseldorf : Mette-Marit strahlt an Haakons Seite in Düsseldorf

Düsseldorf Mit einem Besuch in Düsseldorf starteten Mette-Marit und Haakon von Norwegen ihren Deutschlandbesuch. Es war nicht der erste Aufenthalt der beiden in der Landeshauptstadt.

Während Haakon am Freitag erst gegen Nachmittag in Düsseldorf ankam, reiste Prinzessin Mette-Marit am Vormittag an und checkte im Steigenberger Parkhotel ein, wo das Paar nächtigte. Ein bekannter Ort für das Kronprinzenpaar: Denn bereits 2001 waren die beiden nach ihrer Hochzeit in der Landeshauptstadt zu Gast. Damals hatte das Paar auf dem Weg in die Flitterwochen für eine Nacht einen Zwischenstopp im Steigenberger eingelegt, bevor es vom Flughafen aus in Richtung New York ging. Ein offizieller Besuch folgte ein Jahr später, jedoch ohne Mette-Marit. Denn sie musste den Besuch damals kurzfristig absagen, nachdem sie sich bei einem Interview mit der damals noch für n-tv tätigen Sandra Maischberger das Gesicht verbrannt hatte.