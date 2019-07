@meinduesseldorf : Großstadtliebhaber vom Land

Düsseldorf Er lebt mit Frau, Gemüsegarten und zwei Hunden auf dem Land, kennt sich Düsseldorf aber bestens aus. Fotokünstler Wolfgang Sohn übernimmt in dieser Woche den RP-Account @meinduesseldorf auf Instagram.

Er liebt diese Ruhe. Die Ruhe auf seinem Bauernhof. Aber er liebt eben auch Düsseldorf. Deswegen liegt der Hof von Wolfgang Sohn auch zwischen Osterrath und Willich und nicht zu weit weg von der Großstadt am Rhein. Dort kennt der 64-Jährige sich bestens aus, immerhin hat er in Pempelfort 30 Jahre lang gelebt. Mit seiner Düsseldorf-Weisheit ist der Instagram-Account @meinduesseldorf in dieser Woche bei ihm in besten Händen.