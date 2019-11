@meinduesseldorf bei Instagram : Blocksdorf befreit den Rhein von Müll

Düsseldorf Die teils vermüllten Strände auf Hawai haben Victoria Blocksdorf die Augen geöffnet. Seit 2018 befreit sie regelmäßig das Rheinufer von Müll. In dieser Woch übernimmt sie @meinduesseldorf auf Instagram.

(laha) In den drei Monaten, die Victoria Blocksdorf 2018 um die Welt reiste, hat sie viel gesehen. Viel Schönes, wie zum Beispiel Wale und Delphine in freier Natur. Doch auf der Insel Hawai konnte die Düsseldorferin ihren Augen nicht trauen. Leere Duschgel-Flaschen, Kanister und Strohhalme: Ganze Strände waren vermüllt. „Ich hab mich gefragt, wo das alles herkommt“, sagt die 38-Jährige. „Dann habe ich mich dafür geschämt, dass wir Menschen und herausnehmen, so respektlos und achtlos mit unserem Planeten umzugehen.“

Blocksberg wollte aktiv werden. Und das direkt vor ihrer Haustür. Deswegen ging sie mit ihrem Mann an einem sonnigen Wochenende in Düsseldorf das erste Mal ganz bewusst zum Rheinufer, um dort Müll zu sammeln. Nach einer Stunde war der Müllsack voll. Es dauerte nicht lange und Blocksdorf organisierte den Düsseldorfer „Clean Up“, eine regelmäßige Müllsammel-Aktion am Rhein. Wie genau das abläuft, das zeigt sie in dieser Woche auf @meinduesseldorf, dem Instagram-Account der Rheinischen Post.

Am ersten „Clean up“ im Juli 2018 nahmen nur Blocksdorf und ihr Mann teil. Bei der zweiten Runde Familie und Freunde und somit schon acht Personen. Mithilfe von Facebook waren es beim dritten Treffen schon 30. „Es war schon verrückt als dann fremde Menschen kamen und einfach mitgemacht haben, weil sie von der Aktion auf Facebook gelesen haben“, erinnert sich die gebürtige Triererin.

Mit zwölf Jahren zog sie mit ihren Eltern nach Düsseldorf, dort lebt sie aktuell in Golzheim. Ihren Job als Grafikdesignerin hat Blocksdorf erst vor kurzem an den Nagel gehangen, damit sie das machen kann, wofür ihr Herz schlägt: Gerade ist sie dabei, mit „Clean up“ eine gemeinnützige GmbH zu gründen. So soll bald noch mehr Müll am Rhein gesammelt werden.