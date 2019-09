@meinduesseldorf bei Instagram : Super-Mama auf Instagram

Düsseldorf Stephanie Hof beschreibt ihr Familienleben als turbulent und laut. Die dreifache Mutter zeigt in dieser Woche ihren Düsseldorfer Alltag auf dem RP-Account „meinduesseldorf“.

Seit 2007 lebt die gebürtige Schermbeckerin nun in Düsseldorf. Ihr fehlen die bayerischen Biergärten und der „echte“ Winter inklusive Skifahren. Dafür schätzt sie die offene, freundliche und positive Art der Menschen in ihrer neuen Heimat. Wie die dreifache Mutter ihren Alltag in der Landeshauptstadt erlebt, zeigt Hof in dieser Woche auf dem Instagram-Account der Rheinischen Post, auf @meinduesseldorf.