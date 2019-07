Mein Düsseldorf : Fotos für Mutti

Nadja Amireh übernimmt in dieser Woche den RP-Instagram-Account @meinduesseldorf. Foto: Amireh

Düsseldorf Auf Instagram zeigt PR-Frau Nadja Amireh ihren Liebsten ihre schönsten Alltagsmomente. Diese Woche übernimmt sie den Account der Rheinischen Post, @meinduesseldorf.

Wer könnte die verschiedenen Facetten der Landeshaupstadt besser zeigen als ein echtes „Düsseldorfer Mädchen“? Für eine Woche übernimmt Nadja Amireh den Instagram-Account der Rheinischen Post, @meinduesseldorf, und zeigt ungewöhnliche Seiten ihrer Stadt. „Ich möchte weniger mit Strategie, mehr spontan fotografieren“, sagt die 50-Jährige. „Das, was einem plötzlich über den Weg läuft, sind meist die besten Dinge.“ Dabei kennt die Inhaberin der PR-Agentur „Wake up Communications“ viele Wege in Düsseldorf im Schlaf. Aufgewachsen ist Nadja Amireh in Flingern. Heute sei der Stadtteil jung, schick und teuer, sagt sie. Ganz anders als früher. „Man kann es sich kaum vorstellen, aber Flingern war mal verschrien und gar nicht so schön.“

Nach 20 Jahren in Flingern ging es Richtung Süden nach Oberbilk, wo Amireh bis heute lebt und arbeitet. „Auch hier hat sich in den vergangenen Jahren einiges gewandelt, aber zum Positiven.“ Gerne verbringt sie ihre Zeit im Volksgarten, am liebsten bei einem Spaziergang mit den Agentur-Hunden Joshi und Eddie. Grün findet sie aber auch zuhause: in ihrer Wohnung mit Garten in der Ellerstraße.

„Düsseldorf gehört zu den Großstädten in Deutschland mit sehr viel Grün. Dadurch steigt hier natürlich auch die Lebensqualität“, sagt Amireh. „Trotzdem haben die einzelnen Viertel einen Dorfcharakter, man kennt und trifft viele Leute.“ So ist die PR-Frau auch auf der Fotoplattform Instagram gut vernetzt. Für das Soziale Netzwerk fotografiert sie gerne und oft, besonders ein gutes Frühstück. „Die Fotos sind natürlich für meine Follower“, sagt Amireh. „Aber wenn ich ehrlich bin: auch für meine Mutti. Sie folgt mir auf Instagram und weiß so, wo ich gerade bin, was ich mache und dass es mir gut geht.“