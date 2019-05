@meinduesseldorf bei Instagram : Künstlerstadt mit Dorfcharakter

Foto: Meike Denker

Düsseldorf Für ihre Galerie ist Meike Denker viel in der Welt unterwegs. Dabei schätzt sie gerade in Düsseldorf die künstlerische Dichte. Diese zeigt sie diese Woche bei @meinduesseldorf.

Als Meike Denker zum Studieren nach Düsseldorf zog, erkannte sie schnell die Vorzüge gegenüber ihrer Heimat Bergisch Gladbach. „Auch Düsseldorf hat einen Dorfcharakter, man kennt sich. Gleichzeitig agiert die Stadt aber international und kann mit den großen Metropolen mithalten“, sagt die 38-Jährige. Besondern von der Dichte an namhaften Künstlern und Museen am Rhein schwärmt Denker. Auf Instagram will die Galeristin diese Woche ihre Begeisterung mit den Followern teilen – sie übernimmt den RP-Account @meinduesseldorf.

Gemeinsam mit Rainer Kunst betreibt sie in Unterbilk die Galerie für zeitgenössische Kunst „Kunst&Denker Contemporary“. In ihrem Arbeitsalltag begleitet Meike Denker verschiedenste Künstler. Dabei geht es nicht allein darum, Ausstellungen zu organisieren. „Es reicht als Künstler nicht, wenn du gut bist“, sagt sie. „Du musst auch von Kuratoren international gesehen werden, ansonsten wird es schwer.“

Für ihre Arbeit ist die Mutter eines Kindes viel unterwegs, manchmal sogar in London oder auch in New York. Nach einer Reise freut sie sich wieder auf Düsseldorf. Auf die Landeshauptstadt mit viel Grünfläche. Auf den kurzen Arbeitsweg zwischen Friedrichstadt und Unterbilk, den sie am liebsten mit dem Fahrrad zurücklegt. Ihr Motto passt sowohl zum Alltag als auch zu ihrem Job: „Bewahre den Blick aufs Internationale, aber richte deinen Fokus auch auf das Lokale. Denn dort lässt sich Potenzial sichtbar machen.“

In einer ehemaligen Fabrik in Unterbilk haben Denker und ihr Partner ebenfalls großes Potenzial gesehen. Nach drei Jahren Umbau werden die beiden dort in einem Teil des Gebäudes ihre Galerie erweitern. „In meiner Instagram-Woche werde ich schon mal ein paar Details aus der Flora & Fauna Fabrik im Hinterhof der Florastrasse zeigen, in denen auch unsere neuen zusätzlichen Galerieräume sind“, verrät Denker. Außerdem werde es um Kunst aus dem 21. Jahrhundert gehen, die sich mit der hochaktuellen Fragestellung beschäftigt: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf unser Leben?

