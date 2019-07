@meinduesseldorf : Follower in Bewegung halten

Düsseldorf Heike Mück läuft und läuft. Gerne auch mal über 50 Kilometer am Stück. Wieso das Laufen ihre große Leidenschaft ist, zeigt die 31-Jährige diese Woche auf dem RP-Account „meinduesseldorf“ auf Instagram.

Beim Thema „Joggen“ gibt es zwei Fraktionen. Die, die es hassen, weil es ihnen zu monoton, zu langweilig ist. Oder die, die es lieben. Zu letzteren gehört Heike Mück. Bei der Düsseldorferin geht die Liebe sogar so weit, dass sie regelmäßig „Ultra“ läuft, also Strecken über 50 Kilometer am Stück. In dieser Woche hält sie @meinduesseldorf, den Instagram-Account der Rheinischen Post, in Bewegung.