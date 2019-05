@meinduesseldorf : Mutiges Jahr in Düsseldorf

Mutiges Jahr in Düsseldorf

Düsseldorf Manchmal muss man etwas riskieren. Britta Marek hat sich getraut. Ihren neuen Alltag in Düsseldorf zeigt sie in dieser Woche bei @meinduesseldorf auf Instagram.

2019 nennt sie ihr „mutiges Jahr“. Britta Marek hat alles hingeschmissen. Eigentlich wollte sie promovieren, doch die 32-Jährige kündigte ihren Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Düsseldorf und machte sich selbsständig. „Ich weiß nicht, woher dieser Mut kam“, sagt die Wirtschaftspsychologin. „Aber ich wusste, dass ich ihn nutzen muss.“ Wie Marek nun in Düsseldorf lebt, zeigt die gebürtige Gelsenkirchenerin in dieser Woche auf dem RP-Account @meinduesseldorf bei Instagram.