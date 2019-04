@meinduesseldorf bei Instagram : Ein Blick in die Gourmetküche

Ein Blick in die Gourmetküche

Düsseldorf Als Recruiter für die Sternegastronomie ist der Düsseldrofer Patrick Nottebaum in Sozialen Medien immer auf der Suche nach Talenten. Bei Instragram übernimmt er diese Woche den RP-Account @meinduesseldorf.

Wenn es um Essen und Trinken geht, liegt Düsseldorf für ihn ganz weit vorne. „Eine asiatische Küche in dieser Qualität und mit dieser Vielfalt ist einmalig in ganz Deutschland“, sagt Patrick Nottebaum. Der gebürtige Düsseldorfer ist Recruiter für die Sternegastronomie und ermittelt geeignete Bewerber über Soziale Medien. Besonders gerne und viel ist der 42-Jährige bei Instagram unterwegs - deswegen übernimmt er in dieser Woche den RP-Account @meinduesseldorf.