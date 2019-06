@meinduesseldorf bei Instagram : Es klappt auch ohne festen Schreibtisch

Düsseldorf Seine Kollegen hielten ihn zunächst für eine „außergewöhnliche Figur“. Trotzdem fand Markus Sekulla in Düsseldorf schnell seine neue Heimat. Diese Woche übernimmt er @meinduesseldorf auf Instagram.

„Düsseldorf ist mir sofort als positive Großstadt aufgefallen“, sagt Sekulla. „Düsseldorfer sind öfter draußen als in anderen Großstädten, am Rhein, am Unterbacher See oder auch bei mir am Hermannplatz ist immer etwas los.“ Vergleichsmöglichkeiten hat Sekulla viele: So hat er zwei Jahre in New York City gelebt, weitere Stationen folgten in Kuala Lumpur, Beijing und Shenzhen.