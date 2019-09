Mein Düsseldorf : Landtagspräsident André Kuper ist auf RP-Instagram

Düsseldorf Auf Instagram zeigt Landtagspräsident André Kuper seine schönsten Alltagsmomente. Diese Woche übernimmt er den Account der Rheinischen Post, @meinduesseldorf.

Direkt in die Vollen geht Landtagspräsident André Kuper, der in dieser Woche den Instagram-Account der Rheinischen Post, „Mein Düsseldorf“, bespielt. Er nimmt die Follower mit ins Parlamentsgebäude. „Hier werden wichtige Entscheidungen für unser Zusammenleben getroffen“, sagt Kuper in einem Kommentar. Auf der Suche nach einer ungewöhnlichen Perspektive bietet er den sogenannten Insta-Walk im Landtag an. „Das Gebäude ist älter als 30 Jahre und zieht immer wieder Fotografen an“, meint Kuper. Zudem zeigt er Fotos von einem Sonnenuntergang.