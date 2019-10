Brauchtum : Mehr als 400 Gäste feiern beim Ball der Könige

Düsseldorf Das war ein Ball ganz nach dem Geschmack der weiblichen Gäste. Im Rheinlandsaal des Hilton feierten fünf Gesellschaften der St. Sebastianer von 1316 ihren Ball der Könige. Als besonderen Programmpunkt gab es eine Modenschau des Fashionlabels Rita Lagune.

Die Models führten überwiegend elegante Abendroben vor, was an den Tischen prompt Bewunderung und Beifall auslöste. Einige der Damen hinterließen gleich ihre E-Mail-Adressen für eine Maß-Anfertigung. Die Vereine des III. uniformierten Bataillons, „König Wilhelm“, „Fürst Karl Anton“, „Reitercorps Wilhelm Marx“, „Sappeure“ und „Prof. Hans Kohlschein“ – hatten sich zu dem Ball der Könige zusammengetan, weil sie einzeln weniger glanzvoll feiern können. Peter Angelo Calmund, Vorsitzender von König Wilhelm und einer der Mitorganisatoren sagt: „Wir machen das auch nicht jedes Jahr. Das muss immer etwas Besonderes bleiben.“ Natürlich wurden auf der Bühne auch die einzelnen Königspaare geehrt, sie bekamen Blumen. Es sollte diesmal, so Calmund, ein Ball sein, bei dem das Tanzen und nette Gespräche an den Tischen im Mittelpunkt stehen. Moderator und sehr sicher am Mikrofon war Major Jörg Müntz.