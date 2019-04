Me and All Hotel in Düsseldorf : Lasertag zwischen Bett und Minibar

Üblicherweise wird Lasertag in speziellen Arenen gespielt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Statt der üblichen Hotelgäste übernehmen bei einem Event im Juni Lasertag-Spieler eine Etage im „Me and All Hotel“. Wer kostenlos mitspielen will, sollte sich schnell anmelden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken