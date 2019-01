Masters of Dance: Diese Düsseldorfer tanzen sich die Seele aus dem Leib

Düsseldorf Wer verkörpert das Thema „Persönliche Geschichten“ am glaubwürdigsten? Und wer tanzt perfekt mit einem Hemd? Die „Masters of Dance“-Teilnehmer müssen solche Herausforderungen meistern. Drei Düsseldorfer sind dabei.

Keine Pause für die Tänzer bei „Masters of Dance“: Kaum ist das erste „Boot-Camp“ überstanden, wartet in der kommenden Folge heute Abend ab 20.15 Uhr auf Prosieben die nächste schwere Hürde: Wer liefert in diesem Durchlauf die beste Performance und überzeugt die Dancemaster Nikeata, Vartan, Julien und Dirk? Nur die besten Darbietungen dürfen in der vierten Folge auf der Show-Bühne wieder gegeneinander antreten. Diesmal stellen die vorgegebenen Tanz-Themen eine besonders große Herausforderung dar, unter anderem so schräge Ideen wie: Welche Tänzer haben die besten Ideen, um eine Parkbank oder ein Bett in ihre Performance einzubauen?