Markus Fetter aus Düsseldorf : Der Rusty aus Starlight Express

Markus Fetter mit seinem Kostüm in der Garderobe des Starlight-Express-Theaters in Bochum. In dem Kultmusical spielt er die Rolle „Rusty“. Foto: Jens Hauer

Düsseldorf Als kleiner Junge skatete Markus Fetter auf seinen Rollschuhen und träumte davon, einmal bei Starlight Express mitzuspielen. Zwölf Jahre später erfüllte sich der Traum des Düsseldorfers – auch wenn er für seine dortige Rolle viel lernen musste.

Was er nicht ahnen konnte: Zwölf Jahre später steht er tatsächlich jeden Abend (und am Wochenende auch nachmittags) auf der Bühne in Bochum. Er düst zurzeit als liebenswerte kleine Dampflok „Rusty“ durch das Starlight-Express-Theater. Und er ist ein absoluter Publikumsliebling.

„Ich hab schon immer gern getanzt“, erinnert sich Fetter, und bereits in der Schule wurde das Talent des gebürtigen Düsseldorfers entdeckt: bei der Tanz AG am Humboldt-Gymnasium. Von dort ging es zum Tanzhaus NRW, wo er vor allem bei der Choreographin Amelie Jawoly tanzte und lernte. Der junge Fetter war also ein begeisterter Tänzer und wusste: „In diese Richtung muss es gehen.“ Doch zunächst machte der Unterrather sein Abitur am Humboldt-Gymnasium, ehe er zum Studium nach Berlin ging. Die Aufnahmeprüfung für das Musical-Studium hatte er auf Anhieb bestanden. Es folgten erste Engagements unter anderem bei „Titanic“ in Bad Hersfeld, „Dornröschen“ beim Sommerfestival in Hanau, und schon während des Studiums war er im Berliner Admiralspalast und in der Oper in Erfurt aufgetreten.