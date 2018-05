Mario Götze und Ann-Kathrin-Brömmel: Hochzeit in Düsseldorf

Hochzeit in Düsseldorf : Ann-Kathrin Brömmel gab ihrem Mario das Ja-Wort

Fußballer Mario Götze und Model Ann-Kathrin Brömmel haben sich getraut - und zwar im Standesamt an der Inselstraße in Düsseldorf. Foto: dpa/Felix Hörhager

Düsseldorf Model Ann-Kathrin Brömmel (28) stammt aus Emmerich, und Mario Götze (25) ist Fußball-Star bei Borussia Dortmund. Geheiratet haben sie jetzt im Düsseldorfer Standesamt an der Inselstraße - leider nicht ganz ohne Vorfälle.

Wie das Portal "Bild.de" berichtete, gaben sich die beiden am Montag das Ja-Wort in der Landeshauptstadt. Am Rande der standesamtlichen Trauung habe es einen Zwischenfall gegeben, berichtet die Bild in ihrer Mittwochsausgabe weiter: Ein Fotograf der Zeitung habe das Paar fotografiert, als es aus dem Standesamt kam. Daraufhin hätten Vater und Bruder der Braut zusammen mit einem dritten Mann ihn verfolgt und die Herausgabe der Kamera-Speicherkarte gefordert. Die Polizei habe die Situation dann entschärft. Laut Bild untersagte das Brautpaar mit anwaltlichem Schreiben die Verwendung der Fotos.

Ann-Kathrin Brömmel ist gut vernetzt in Düsseldorf

Von solchen Vorfällen abgesehen mag und schätzt Braut Ann-Kathrin Brömmel Düsseldorf durchaus. Immer mal wieder ist sie hier bei ausgesuchten Events anzutreffen.

Was für viele aber sicher neu ist: Die schöne Braut hat hier ein wichtiges Standbein. Denn zum einen sitzt ihr Bruder Sebastian Brömmel mit seiner Marketing- und Social-Media-Beratung an der verhältnismäßig neuen Toulouser Allee in Derendorf. Das Impressum von Ann-Kathrin Brömmels Bademodenlinie "Vida Swim" weist außerdem die gleiche Adresse auf. So kam vermutlich auch ihr Bruder in den Genuss der heimlichen Hochzeit in Düsseldorf. Und auch ein paar wenige andere Familienmitglieder sollen der Zeremonie beigewohnt haben.

Auf Mallorca will das Paar sein Glück bald perfekt machen. In der "Bunte" verriet die Neuvermählte bereits weitere Details: Eine freie Trauung steht an. Das Kleid soll schneeweiß und mit den klassischen drei "S" versehen sein: Schleppe, Schleier, Spitze. Götze machte Brömmel, die auch schon bei der Tanzshow "Let's Dance" mitmachte, im vergangenen Sommer den Heiratsantrag.

