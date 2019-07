Kinderhilfe Loop feiert zehnjähriges Bestehen : Zehn Jahre Einsatz für Kinder in Not

Zehn Jahre Einsatz für Kinder in Not

Düsseldorf (brö) Viel ist es nicht, was Kinder brauchen, um glücklich zu sein. Eines aber bestimmt: Aufmerksamkeit. Doch in zu vielen Familien ist gerade das ein Problem. Eltern, die der Alkohol- oder Drogensucht verfallen sind, die ihre Kinder verwahrlosen lassen oder sogar körperliche Gewalt ausüben, sind keine Seltenheit.

Dabei helfen Vereine wie SOS Kinderdorf oder das Düsseldorfer Team von Loop KInderhilfe. Sie „kümmern“ sich, wenn das Jugendamt schon weiterziehen muss. Vor zehn Jahren von dem Hückeswagener Sozialarbeiter Dirk Richter gegründet, vermittelt Loop Pflege-Familien, betreut vernachlässigte Kinder in eigenen Einrichtungen oder berät Familien in schwierigen Phasen. 250 Kinder werden inzwischen betreut, die jüngste Einrichtung wurde gerade in Mönchengladbach eröffnet. Zum zehnten Geburtstag bedankte sich Loop-Gründer Richter mit Burgern, Bratwurst und einem Sommerfest an der Jugendherberge in Oberkassel bei Freunden und Förderern.