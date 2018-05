Musikprojekt : Liebes-Song von Niederberger und Olson

Düsseldorf Diese beiden "Jungs" verstehen sich ganz offensichtlich bestens. Witze, Lachen, Herumschäkern stehen gerade auf dem Programm im Studio Stereo-Labs an der Herzogstraße. Hier nehmen Produzent und Komponist Bjorn Olson (arbeitete schon mit Star-DJ Felix Jaehn zusammen) und DEG-Spieler Leon Niederberger (22) ihren ersten gemeinsamen Song auf. "What I'm missing" heißt das Werk und erzählt von - natürlich - der Liebe und der Sehnsucht. "Vor drei Wochen haben wir angefangen, den Song zu schreiben", erzählt Olson (25). Leon war von Anfang an dabei. Vor etwa zwei Jahren fing der Eishockey-Star mit dem Gitarrespielen und mit dem Youtube-tauglichen Singen an. Beigebracht hat er sich alles mit Hilfe von Videos. Olson ist schon lange mit Leons Bruder Yannick Niederberger befreundet, und so bekam er Wind von den musikalischen Ambitionen des Profi-Sportlers.

Am Mischpult und mit Rückendeckung von Studio-Boss Daniel Schiwek (40), der praktischerweise auch Tontechniker bei der DEG ist, spielen sie das Lied ein, von dem das Duo hofft, das es bei Veröffentlichung Ende Juni zum Mega-Erfolg wird. Es berichtet von den eigenen Erfahrungen: Olson arbeitet momentan recht viel in Berlin, und Niederberger vermisst selbst nach zehn Jahren Beziehung auf seinen vielen Reisen immer noch seine Freundin und Textiltechnik-Studentin Sabina Sabitova (24), die auch bei den Aufnahmen dabei ist. Sie und auch Leons älterer Bruder Mathias Niederberger (24), der ebenfalls als Profi bei der DEG spielt, sind natürlich große Fans. Der Neu-Musiker: "Matthias war selber sehr überrascht, als er mich hörte, und er hat mich bestärkt, diesen Weg weiter zu gehen." Im Internet hat er übrigens recht angenehme Reaktionen, wie er berichtet. Auch seine Team-Kollegen, die ja bekanntermaßen ganz schön tough sein können, sind "absolut wohl gesonnen". Ab und an nehme er nach einem Spiel seine Gitarre mit in die Bar und spiele dem Team was vor, "das kommt bei den Jungs gut an". Sogar Spieler von den Kölner Haien liken seine Songs. "Das freut mich wirklich sehr."

Schon die noch ungemischte Kosprobe Niederbergers gestern konnte sich hören lassen. Es liegt vermutlich an dem gewissen Schmelz in seiner Stimme, und ohne Umschweife gibt er zu, auch schon immer gerne unter der Dusche gesungen zu haben. Er und sein Produzent Olson, der international schon ordentlich durch die Decke schießt, tragen beide ein T-Shirt in klarem Weiß, und auch ihre Vision ist ihnen klar: "Wäre schon toll, wenn wir großen Erfolg haben würden, und es sind auch schon andere Songs in der Pipeline, aber eins nach dem anderen", meint Olson. Der bleibt gelassen und meint auch mit Blick auf den brillanten und vor kurzem viel zu jung gestorbenen Star-DJ Avicii: "Erfolg ist schön, aber eine gesunde Balance ist es auch."

Brigitte Pavetic

(RP)