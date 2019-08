Verlosung : Karten für Privatkonzert von Lena in Düsseldorf zu gewinnen

Karten für Privatkonzert von Lena in Düsseldorf zu gewinnen

Lena Meyer-Landrut gibt am Sonntag ein Konzert in Düsseldorf. Foto: dpa/Jens Kalaene

Düsseldorf Am Sonntag gibt Lena Meyer-Landrut ein exklusives Privatkonzert in Düsseldorf, wie verlosen Karten.

Acht Jahre nach dem Eurovision Song Contest tritt Lena Meyer-Landrut wieder in Düsseldorf auf, dieses Mal aber in kleinerer Runde. Denn die Sängerin gibt an diesem Sonntag im Rahmen des Gourmet-Festivals ein exklusives Privatkonzert für 120 erlesene Gäste, veranstaltet von L’Oréal Paris. Der genaue Ort und die genaue Uhrzeit der Veranstaltung sind noch geheim. Wir verlosen viermal je zwei Tickets.