Verlosung in Düsseldorf : Kultband OMD in Düsseldorf

Düsseldorf Die Band OMD wurde 1978 von den Freunden Andy McCluskey und Paul Humphreys als Teenager gegründet. Sie verkauften bis heute über 25 Millionen Singles und 15 Millionen Alben, durch die sie sich als Vorläufer im Einsatz elektronischer Synthesizer und eine der beliebtesten Popgruppen Großbritanniens etablierten. Am 5. Dezember tritt OMD in der Mitsubishi Electric Halle auf.

(bpa) OMD (Orchestral Manoeuvres In The Dark) krönte die Feierlichkeiten zum 40. Bandbestehen mit der Ankündigung einer besonderen Welttournee. In Deutschland ist die Band in Düsseldorf am 5. Dezember (Donnerstag) in der Mitsubishi Electric Halle live zu erleben. „Uns geht es am besten, wenn wir alle gemeinsam in einem Raum sind und arbeiten“, sagt Paul Humphreys. „Dann sprühen die Funken und Ideen entstehen. Das ist heute noch genau so, wie es schon immer war.“ Die Rheinische Post verlost für das Konzert 5x2 Karten.