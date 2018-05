Komödie: Kinogäste sind im Bambi im falschen Film

Düsseldorf Hans nennt seine Freundin "Heinz" - das sagt eigentlich schon alles über ihre Beziehung aus. Sie sind ein ganz normales Paar, dessen Liebe in die Jahre gekommen ist, genau genommen ins achte.

"Zwei im falschen Film" ist eine intelligente Komödie, die den Beziehungsalltag mit all seinen Tücken auf charmante, aber auch unverblümte Art beleuchten will. Raffiniert, temporeich, witzig und zugleich sensibel wollte Drehbuchautorin und Regisseurin Laura Lackmann ("Mängelexemplar") die Geschichte eines Paares auf der Suche nach der großen Liebe erzählen, wie sie bei der Premiere in Düsseldorf betonte. Sie war nicht alleine ins Bambi gekommen. Heinz alias Laura Tonke ("Hedi Schneider steckt fest") und Hans alias Marc Hosemann ("Oh Boy " und "Tschick") hatte sie im Schlepptau. Dazu gesellten sich Enno Kalisch, der einen Pastor spielt, und Produzentin Milena Maitz.