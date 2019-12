Karneval in Düsseldorf : Muslimischer Karnevalsverein fährt auf dem Toleranzwagen mit

Düsseldorf Der Toleranzwagen fährt auch beim kommenden Rosenmontag wieder durch Düsseldorf. Dieses Mal mit einem neuen Organisator. Jedoch braucht es noch Spenden, um die Kosten für den Wagenumbau, Orden und Sicherheitskräfte zu decken.

Nach der erfolgreichen Premiere in diesem Jahr soll auch am nächsten Rosenmontag wieder ein Toleranzwagen der vier großen Religionen durch Düsseldorf ziehen. Im Unterschied zur vergangenen Session wird es dieses Mal jedoch einen Wechsel im Organisationsteam geben. Der Kreis der Düsseldorfer Muslime wird 2020 von dem Orient-Okzident Express ersetzt, ein von Muslimen gegründeter, aber für alle Menschen offener Karnevalsverein in Düsseldorf, den es seit dem vergangenen Herbst gibt. Die evangelische, jüdische sowie katholische Gemeinde bleiben dagegen auch in der neuen Session als Organisatoren mit an Bord.