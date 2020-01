Düsseldorfer Teenie-Karneval : Jung, jeck und nüchtern

Düsseldorf Auf der "Young & Jeck" dürfen Jugendliche ausgiebig Karneval feiern – ohne Eltern und Alkohol.

„Young & Jeck – Feiern ohne Stoff und Zoff“ ist der Titel der Düsseldorfer Karnevalsparty für Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren. Doch das soll aber nicht bedeuten, dass dabei Spaß und Schunkel auf der Strecke bleiben, wie die Organisatoren Martin Wilms , Vorsitzender der Düsseldorfer Originale, Roman Frieling von der gleichnamigen Tanzschule und Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke betonen. Feiern lässt sich auch ohne Alkohol, und deshalb werden bei der Party, die am 31. Januar von 16.30 bis 21 Uhr im Lambertussaal am Stiftsplatz 3 stattfindet, weder Alt noch sonstige Spirituosen ausgeschenkt.

Die Party für den karnevalistischen Nachwuchs feierte im vergangenen Jahr ihre Premiere, jedoch mit einer noch ausbaufähigen Beteiligung der Zielgruppe. Deshalb haben sich die Veranstalter Gedanken gemacht, was in diesem Jahr noch verbessert werden könnte. So soll es dieses Mal eine Fotobox für Erinnerungs-Schnappschüsse geben und als Special Act wird der Sänger Jay Oh auf der Bühne stehen. Und auch der Lambertussaal als Veranstaltungsort ist eine Neuerung, da der Henkelsaal im vergangenen Jahr zu weitläufig gewesen sei.