Karnevalssitzung : In der Session spielt Fortuna Düsseldorf in der Champions League

In der Session spielt Fortuna Düsseldorf in der Champions League

Düsseldorf Bei ihrer Karnevalssitzung zeigte Fortuna Düsseldorf, dass der Verein nicht nur im Fußball erstklassig ist.

„Jeck op Fortuna“ macht Mut für den Kampf um den Klassenerhalt in der Ersten Fußball-Bundesliga. „Wenn die Qualität der Party auf den Rasen übertragen werden kann, dann spielen wir bald in der Champions League“, konstatierte Fortuna-Fan Michael . „Was auf der Bühne gezeigt wird, ist klasse.“

Wie denn so ein karnevalistischer Narrentanz in Perfektion auszusehen hat, zeigte die Tanzgarde der KakaJu (Karnevalsfreunde der katholischen Jugend). Sie bringt in dieser Session mit dem Thema „Umweltschutz“ tänzerisch ein ernstes Thema in die sonst heitere „fünfte Jahreszeit“. „Die KakaJu ist schon seit Jahren top, aber in diesem Jahr hat sie noch einen draufgesetzt“, urteilt der Grünen-Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld. Er war als Fortuna-Notarzt „Dr. Lumpi“ verkleidet und bereit zur „Operation Klassenerhalt“. „In meinem OP-Koffer habe ich auch ein paar Punkte dabei“, witzelte Engstfeld.