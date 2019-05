Karneval in Düsseldorf : Ex-Venetia Sabine in den Venetien-Club aufgenommen

Düsseldorf Bei der Aufnahme in den exklusiven Damenkreis wurde auch ein Ratgeber für neue „Prinzessinnen“ im natürlich pinken Einband präsentiert.

Dann präsentierte Geschäftsführerin Heidrun Leinenbach die hübsche Neuheit mit einem Einband in Pink, der Farbe der Venetien. Irgendwann beim Golfen kamen Heidrun Leinenbach und Janine Kemmer auf die Idee mit dem Ratgeber-Buch. Kemmer: „Manche wissen ja gar nicht, was auf sie zukommt und auf was sie alles achten müssen, wenn sie dem CC das Ja-Wort gegeben haben. Die Adjutantur hilft uns zwar hervorragend. Aber das sind ja alles nur Männer. Unser Venetien-Buch ist für Frauen gedacht, die einmal unsere Nachfolgerinnen werden wollen.“ Heidrun Leinenbach: „Ein solches Buch hätten sich viele von uns auch schon vor ihrer eigenen Session gewünscht. Es gibt da ja so viele Regeln. Allen zukünftigen Venetien wollen wir damit Mut machen und ein schnelles Update in Sachen Brauchtum geben.“ Das Buch klärt auf von A (Altweiber) bis Z (Zoch). Immer mit einem Augenzwinkern. Liebevoll bebildert wurde der Pink-Ratgeber von Dagmar Gosejacob, Layout und Druck übernahm Oliver Decker. Das Buch kann man für elf Euro beim Venetienclub erwerben. Jeweils fünf Euro vom Verkaufspreis gehen an die Düsseldorfer Initiative „ProMädchen“.