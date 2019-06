Karneval in Düsseldorf : Ex-Prinzenpaar feiert auf Mallorca närrischen Jahrestag

Düsseldorf Die närrischen Jubiläen sind ja immer eine Party wert. Das dachte sich auch das Ex-Prinzenpaar aus der Session 2008/2009: Ute Heiertz-Krings und Lothar Hörning. Gefeiert wurde auf Mallorca.

(bpa) Diesen Termin konnten Ute Heiertz-Krings und Lothar Hörning nicht einfach so vorüberziehen lassen: In diesem Jahr ist ihre Zeit der Regentschaft elf Jahre her, denn das Doppel war in der Session 2008/2009 das Düsseldorfer Prinzenpaar. Für die Party zog es sie samt Gefolgschaft auf die Insel Mallorca, in den Ort Cas Concos de Cavaller.