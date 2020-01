Erste Studierendensitzung in Düsseldorf : Wenige Besucher bei der ersten Studierendensitzung

Düsseldorf Mit der ersten studentischen Karnevalssitzung sollte der jecke Funken auch auf die Hochschulgemeinde übergehen. Doch das Interesse blieb überschaubar.

Prinz Axel I. stutzte. „Sag mal, ist das ein Scherz?“, fragte der Regent des Narrenvolks, als er den Zettel mit den Namen derjenigen, die einen seiner Orden erhalten sollten, in Empfang genommen hatte. „Heißt der wirklich so, Daniel Danger?“ Eigentlich heißt er nicht Danger, sondern Daniel Schlipf, aber unter seinem Künstlernamen hat sich der 35-Jährige unter anderem als Moderator im WDR als „Mann für die ganz bekloppten Fälle“ einen Namen gemacht. Und so stand Danger auch als Moderator bei „Jeck op Campus“, der ersten studentischen Karnevalssitzung in Düsseldorf, auf der Bühne.