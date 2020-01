Karneval in Düsseldorf : Die Amazonen starten in die Session

Düsseldorf Bei ihrem Sessionsauftakt feierten die Karnevalistinnen „ihre“ Venetia Jula und ein langjähriges Mitglied.

Zur Sessionseröffnung gehören neben ausgiebigem Feiern auch immer die Aufnahme neuer Mitglieder und vor allem die Ehrung der Jubilare. Ein ganz besonderes Jubiläum feiert in diesem Jahr Doris Gliedt – sie ist nämlich seit 55 Jahren Mitglied im Amazonenkorps. „Als begeisterte Reiterin bin ich damals durch meine Schwiegereltern, die beide im Karneval aktiv waren, zu den Amazonen gekommen“, erinnert sich Gliedt. Und auch wenn sie heute, so die fast 85-Jährige, leider nicht mehr reiten könne, fühle sie sich in der Gesellschaft ihrer Amazonen sehr wohl und freue sich immer, während der Session mit ihnen unterwegs zu sein. Ebenfalls geehrt, und zwar für elf Jahre Mitgliedschaft, wurde Elke Münks, stolze Mutter von Lilli. „Wir sind nämlich in dieser Session auch Kindervenetia“, freut sich Unkrig-Kremer.