Muslimischer Karnevalsverein : Der Orient-Okzident Express will den Düsseldorfer Karneval bunter machen

Der Orient-Okzident Express will den Düsseldorfer Karneval bunter machen

Düsseldorf Der Karnevalsverein „Orient-Okzident Express“ will eine Brücke zwischen Muslimen und jeckem Brauchtum schlagen. Mitglied kann laut des Vorsitzenden Ataman Yildirim jedoch jeder werden – unabhängig von Religion, Herkunft oder Sexualität.

Vielfalt werde zwar oft gepredigt, müsse aber auch gelebt werden, davon ist der Sozialarbeiter Ataman Yildirim überzeugt. Als der Sozialarbeiter vor einigen Jahren aus dem Ruhrgebiet ins Rheinland zog, verliebte er sich sofort in den Karneval, aber bemerkte auch: Der Anteil muslimischer Jecken ist noch sehr gering. Zwar gebe es viele Zuschauer beim Rosenmontagszug, aber kaum Mitglieder in den Vereinen. Um das zu ändern, gründete er im vergangenen Jahr den „Orient-Okzident Express“, der erste muslimische Karnevalsverein in Düsseldorf.