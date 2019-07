Rockstar zu Gast in Düsseldorf : Jon Bon Jovi nächtigt im Hyatt

Düsseldorf Seit Dienstagabend ist Jon Bon Jovi in Düsseldorf, um sich auf sein Konzert am heutigen Mittwoch vorzubereiten.

Dieser Tage wird auf den Fluren des Hyatt-Hotels vermehrt Englisch gesprochen. Denn seit Dienstag nächtigt der US-amerikanische Sänger Jon Bon Jovi in der Luxusherberge am Medienhafen. Begleitet wird der Rockstar von einem großen Team, das eine hohe Zahl an Zimmern in dem Haus belegen soll. Der Grund für das große Aufgebot ist das Konzert seiner Band am heutigen Abend in der Merkur Spiel-Arena im Rahmen seiner „This House Is Not For Sale“-Tour.