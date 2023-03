Musik-Mania in Düsseldorf Das Herzstück der Jazz-Rally ist die Rheinterrasse

Reiner Witzel, Saxofonist und neben Nils Gropp künstlerischer Leiter der Jazz-Rally, hatte diesen Tipp parat bei der Programmpräsentation: „Die Sängerin Joyce Nuhill könnte eine neue Sade werden.“ Neu bei der Rally sind diese Locations: Die Bar des Hotels me and all in Oberkassel und der Frank’s Club im Andreas-Quartier, der von April an regelmäßig Live-Jazz-Musik anbieten will.