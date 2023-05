Jazz-Rally in Düsseldorf „Die Stimmung war einfach nur riesig“

Düsseldorf 66 Konzerte an drei Tagen von 58 Bands an 23 Spielstätten und in der gesamten Innenstadt verwandelten Düsseldorf an Pfingsten in den absoluten Musik-Hotspot der Republik. Dabei präsentierte die Jazz-Rally für das Publikum 35 kostenfreie Konzerte und so einige musikalische Top-Acts wie die Dancehall-, Reggae und Hip-Hop-Protagonisten von Culcha Candela, Kid Creole & The Coconuts, mit ihrem karibisch geprägten Swing-, Soul- und Disco-Sound, oder Fred Wesley, der als Posaunist von Ike and Tina Turner und als Komponist von James Brown Musikgeschichte geschrieben hat.