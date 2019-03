Jazz Rally in Düsseldorf: Ein Pfingstwochenende mit Funk, Soul, Blues und viel Jazz

Jazz Rally in Düsseldorf

Düsseldorf Ein großes musikalisches Ereignis ist in greifbarer Nähe: Die Jazz Rally in Düsseldorf. Hier die wichtigsten Details.

Freunde des Jazz’ zählen vermutlich schon die Tage bis zum Start der Jazz Rally in Düsseldorf, die die Destination Düsseldorf, die in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen feiert, mit dem Hauptsponsor Schauinsland Reisen zum 27. Mal veranstaltet.

Gut zwei Monate sind es noch bis Pfingsten, wenn das Festival an vier Tagen mehr als 300.000 Musikfreunde aus ganz Deutschland sowie aus dem nahen Ausland in die Altstadt ziehen wird, wo 500 Musiker aus 30 Nationen bei 68 Konzerten Jazz, aber auch Soul, Funk und Pop präsentieren werden.

Start der Festival-Rally ist am 6. Juni (Donnerstag) um 20 Uhr im Plenarsaal des Rathauses. Als „Prelisten“-Konzert spielen das Dominic Galea Quartet und anschließend Giacomo Di Benedetto & Surprise . Das Spektrum der insgesamt 29 Spielorte reicht vom kleinen Club wie das KIT Café über Kirchen, Hotels, den Landtag und Open-Air-Bühnen bis hin zum Konzertzelt auf dem Burgplatz.

So schön war die Jazz Rally

Düsseldorf : So schön war die Jazz Rally

Im Konzertzelt finden wieder die musikalischen „Extras“ wie das Konzert der früheren Prince-Bassistin Nik West, der instrumentalen Soul-Jazz-Pioniere Mezzoforte und Soulsänger Aloe Blacc („I Need A Dollar“) sowie die karibische Tanzparty mit Reggae-Legende Third World statt. Nach einigen Jahren Pause ist der Ibach-Saal des Stadtmuseums wieder mit dabei, und erstmals präsentieren sich FFT Düsseldorf oder das Hotel Nikko als Locations. „Die Mietforderung der Rheinterrasse war uns einfach zu teuer“, erklärt Destination-Geschäftsführer Boris Neisser zum Wegfall der beliebten Spielstätte am Rheinufer.