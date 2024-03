Großes Event in Düsseldorf Anreise – so kommen Sie entspannt zum Japan-Tag 2024

Beim Japan-Tag im vergangenen Jahr konnte kostenfrei im Provinzial-Mitarbeiterparkhaus hinter der Shelltankstelle am Hohensandweg 41 in Düsseldorf-Wersten geparkt werden. Ob das auch im Juni 2024 wieder möglich ist, steht noch nicht fest. Natürlich gibt es auch in der Innenstadt zahlreiche Parkhäuser und Parkplätze, etwa am Apollo, an der Rheinterrasse oder in den Schadow Arkaden. Eine Übersicht gibt es hier.